Россиянам рассказали, как правильно выбирать арбуз Фото: Михаил ФРОЛОВ

При покупке спелых арбузов важно брать во внимание способ их транспортировки. Если ягоды доставлены из удаленных регионов, вероятнее всего они дозревали в процессе доставки, сообщили эксперты Роскачества.

Лучше всего покупать арбузы возле арбузных бахчей, поскольку там больше вероятности, что вам продадут полностью дозревшие плоды. Вместе с тем при созревании ягод их удобряют нитратами, что стимулирует рост арбузов. По словам старшего научного сотрудника ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артема Соколова, к концу их созревания нитратов в плодах быть уже не должно.

«Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов – сорвать его недозревшим. Но, скорее всего, они будут только в корке. Вероятность найти превышения по нитратам в мякоти низкая», – сообщил он.

В свою очередь директор Ягодного союза Ирина Козий отмечает, что случаев отравления человека нитратами из бахчевых в мировой практике не было. Обычно за отравление нитратами ошибочно принимают диарею, которая часто вызвана излишним потреблением арбузов. Клетчатка, содержащаяся в них, имеет слабительный эффект, поясняет Козий. Он также посоветовала перед употреблением арбуза тщательно вымыть кожуру от частичек почвы, поскольку в ней содержится множество микробов.

При выборе арбузов нужно обратить внимание на внешний вид ягод. Они должны выглядеть выглядеть свежими и целыми, а на корке не должно быть большого количества рубцов и трещин. Спелый арбуз имеет более матовую корку и яркие полосы. Кроме того, эксперты рекомендуют смотреть на земляное пятно арбуза, которое быть ярко-желтого цвета. При постукивании по плоду звук должен не глухим и не звонким, напоминая вибрацию, сообщили в Роскачестве.