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Экономика28 июля 2021 12:43

Компания S7 Group создаст лоукостер

Полеты будут выполняться на самолетах Airbus 320 NEO
Абдулла ШАКИРОВ
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Компания S7 Group создаст лоукостер

Компания S7 Group создаст лоукостер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авиакомпания S7 Group создаст лоукостер, сообщила на пресс-конференции, председатель совета директоров перевозчика Татьяна Филева.

Лоукостер будет использовать для перевозок самолеты Airbus 320 NEO, вмещающий 186 пассажиров. Компания уже подписала контракты на поставку первых воздушных суден. По словам Филеевой, первый рейс лоукостер выполнит в июле следующего года, а продажи билетов могут стартовать 1 апреля 2022.

У новой авиакомпании будет другая бизнес-модель и маршрутная сеть. Генеральным директором станет замгендиректора по стратегии S7 Group Григорий Давыдов. Инвестиции в развитие лоукостера составят 2,5-3 миллиарда рублей, добавила Филеева.

Как писал сайт kp.ru, ранее S7 Airlines получила допуск на прямые авиарейсы из России в Израиль. До этого S7 получила необходимые разрешения на выполнение полетов из России в Германию.