Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с именинами. Фото: REUTERS

Патриарх Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем крещения Руси, а также Днем памяти святого князя Владимира - крестителя Руси. Глава Русской православной церкви пожелал главе государства здоровья и помощи Божией на президентском посту. Поздравление опубликованного на сайте РПЦ.

"Сердечно поздравляю Вас с Днем Крещения Руси и днем Вашего тезоименитства. <…> Желаю Вам крепкого здравия, щедрой помощи Божией и успехов в ответственных трудах на высоком посту президента России. Молитвами святого равноапостольного и великого князя Владимира, Вашего небесного покровителя, да хранит Вас Милосердный Господь на пути Вашего многотрудного служения Отечеству", - написал патриарх.

Крещение Руси состоялось в 988 году. РПЦ отмечает праздник 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси.

С 2010 года праздник в России является государственным. В этот день в церкви звучит колокольный звон и проводится крестный ход.