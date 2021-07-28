Читатели газеты Die Zeit осудили критиков «Северного потока — 2». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкой газеты Die Zeit осудили критиков российского газопровода "Северный поток — 2".

Обсуждение вызвала статья обозревателя издания Тео Зоммера. Автор материала назвал кампанию, развернувшуюся против "Северного потока — 2", лицемерием.

Многие пользователи сети выразили солидарность с мнением журналиста. Они отметили, что все индустриально развитые страны зависят от поставок энергоресурсов из РФ.

"Достаточно взглянуть на импорт сырья из России в ЕС, чтобы понять, что любая критика была чистым лицемерием. Россия — самое богатое сырьем государство", — написал insLot.

Другие пользователи сети отметили, что остановка проекта была бы безответственным шагом.

"Не устаю удивляться, насколько наивно ведут себя в этом деле "зеленые", — пишет panicameusa.

Другие комментаторы упомянули о действиях США, охарактеризовав их как "экономический фашизм".

По мнению других читателей, критики Германии, которая выступила за строительство "Северного потока — 2", преследовали лишь одну цель — заставить Берлин и дальше финансировать Киев.

"Я и дальше буду вынужден участвовать в получении Украиной дохода, ради которого она практически ничего не делает <…> Украинцы должны устроить свою жизнь так, чтобы самим зарабатывать себе на пропитание вместо того, чтобы собирать мзду у дороги", — написал uhuplus.

Напомним, российский газопровод "Северный поток — 2", по заявлениям Газпрома, почти достроен. Он соединит российский берег и Германию. Две нити газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянутся по дну Балтийского моря.

США активно выступают против строительства. Вашингтон много раз вводил против России санкции из-за "Северного потока - 2", так как рассчитывал продвигать свой СПГ в ЕС.