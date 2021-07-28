Путин и лидер Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин и глава Словении Борут Пахор договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы. Об этом сообщила в среду, 28 июля, пресс-служба Кремля.

"Президенты России и Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы. Условлено, что он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля в привязке к памятным мероприятиям у Русской часовни на перевале Вршич", - говорится в сообщении.

Сообщается, что президенты провели телефонный разговор, в котором российский президент поблагодарил Пахора и весь словенский народ за усилия по сохранению памяти о российских и советских воинах, погибших в годы Первой и Второй мировых войн.

Президенты обсудили актуальные темы двусторонних связей и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Лидеры двух стран также затронули в разговоре "некоторые аспекты международной и региональной повестки дня в свете председательства Словении в Совете ЕС во второй половине 2021 года".