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Общество28 июля 2021 14:02

Анна Кузнецова: «Запрос на празднование Дня отца в России растет с каждым годом»

Минтруд вынес на общественное обсуждение идею омбудсмена сделать этот день всероссийским праздником
Ксения БОГДАНОВА
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Минтруд вынес на общественное обсуждение идею омбудсмена Анны Кузнецовой сделать День отца всероссийским праздником.

Минтруд вынес на общественное обсуждение идею омбудсмена Анны Кузнецовой сделать День отца всероссийским праздником.

Фото: Иван МАКЕЕВ

День отца как всероссийский официальный праздник подчеркнет роль мужчины в воспитании детей и укрепит семейные ценности, уверена уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом детский омбудсмен заявила журналистам во время пресс-конференции во вторник, 28 июля. Анна Кузнецова выступает за установление Дня отца на всероссийском уровне, и 27 июля Минтруд РФ вынес ее инициативу на общественное обсуждение. Предполагается, что этот праздник будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, запрос на празднование этого дня «растет с каждым годом». Идея сделать День отца официальным праздником принадлежит самим мужчинам.

- Когда ко мне обратились отцы с предложением установить такой праздник, как День отца, я с радостью поддержала инициативу, - рассказала Кузнецова. - В нашей стране уже есть День матери, День семьи, и очень важно на государственном уровне подчеркнуть роль отца в воспитании детей, сохранении традиционных семейных ценностей.

Сейчас День отца отмечается в 28 регионах, что доказывает важность и необходимость этого праздника, поэтому его нужно закрепить на всероссийском уровне, считает омбудсмен. Анна Кузнецова напомнила, что Конституция РФ дает равные права в воспитании детей для матерей и отцов, связывая воедино задачи защиты семьи и детства. Поэтому «в отрыве друг от друга представить их невозможно».

Анна Кузнецова рассказала журналистам о работе Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка. Всего за пару лет он объединил тысячи родителей по всей стране.

- За три года реализовано множество программ реальной помощи семьям с детьми. Только за прошлое лето отцы вместе с профильными ведомствами, общественными организациями проверили более 700 тысяч детских и спортивных площадок, пляжей и других мест досуга детей и не только выявляли нарушения, но и сами их устраняли, ремонтировали! – отметила Анна Кузнецова. - Во дворах в разных регионах России отцы проводят зарядки, тренировки и соревнования для детей, они участвуют в программах наставничества в детских домах и совершают еще много других добрых дел.

Омбудсмен уверена, что такой праздник восполнит недостаток внимания к теме отцовства и станет большим подарком для всех пап, еще одним поводом собраться всей семьей за большим столом и сказать им «спасибо».

- И если День отца станет всероссийским праздником, это будет не только большим подарком для всех пап, но и для всех жителей России, - убеждена Анна Кузнецова.

Ранее инициативу детского омбудсмена сделать День отца всероссийским праздником поддержали тысячи активистов по всей стране – представители многодетных семей, общественных организаций и движений.