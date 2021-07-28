Шойгу: проведение учений "Запада-2021" носит сугубо оборонительный характер

Шойгу заявил, что проведение учений "Запада-2021" носит сугубо оборонительный характер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 28 июля, на совещании глав военных ведомств стран - участниц ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) заявил, что военные маневры "Запад - 2021", которые пройдут осенью за западных рубежах, носят сугубо оборонительный характер.

"Для участия в нем пригласили все страны ШОС. Это учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против какой-либо страны или союза", - сказал министр обороны.

При этом он отметил, что Россия и Белоруссия выступают за развитие взаимодействия в сфере обороны, обеспечивающее своевременное и эффективное реагирование на весь спектр угроз безопасности.

Напомним, ранее портал kp.ru сообщал, что Россия и Белоруссия осенью 2021 года проведут военно-стратегические маневры "Запад-2021", которые направлены на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства.