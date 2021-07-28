МВД будет выдворять из России иностранцев, участвующих в массовых драках Фото: Иван МАКЕЕВ

Иностранцев, участвующих в массовых драках, будут выдворять из России, сообщило Министерство внутренних дел РФ.

Случаи конфликтов между иностранными гражданами участились, в некоторых из них применялась сила против представителей власти. Например, в последнее время массовые драки были зафиксированы в Амурской, Московской и Свердловской областях, Дагестане, Москве и Санкт-Петербурге, сказано на сайте ведомства.

«С учетом общественной опасности совершенных деяний приняты решения о неразрешении въезда указанным иностранным гражданам в Россию. Если они самостоятельно не покинут территорию Российской Федерации, будут приняты меры по их депортации», – говорится в сообщении

Как писал сайт kp.ru, 12 июля 2021 произошло столкновение между мигрантами возле станции метро «Кузьминки». Во время массовой драки несколько человек получили травмы разной степени тяжести. Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии разняли дерущихся и погасили конфликт.

Полицейские задержали участников массовой драки и доставили в отделение 103 человека. Почти все правонарушители оказались уроженцами стран ближнего зарубежья.

Оказалось, что поводом для массового побоища послужил бытовой конфликт между приезжими. Выяснять отношения они начали в Московской области еще три дня назад. После первой драки за медицинской помощью обратились три гражданина из стран бывшего СССР.