Песков: Заявления Байдена о России в корне неверны Фото: РИА Новости

Заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена Джо Байдена о том, что в распоряжении России имеются только ядерное оружие и нефть, в корне неверны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Да, Россия – это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно», – сказал

Песков отметил, что «бравурные заявления» Байдена были произнесены перед американскими разведчиками, и в таком обществе они востребованы. По словам представителя Кремля, подобные посылы готовятся аппаратом президента США и отражают ошибочное представление Вашингтона о современной РФ.

Как писал сайт kp.ru, накануне Байден заявил, что президент России Владимир Путин руководит экономикой, у которой есть только ядерное оружие и нефтяные скважины.