Песков: Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Обамой и Бушем-младшим

По словам Пескова, Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Обамой и Бушем-младшим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин не поддерживает личных контактов с бывшими американскими лидерами Бараком Обамой и Джорджем Бушем - младшим. Об этом в среду, 28 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

- Личных контактов с бывшими президентами Соединенных Штатов Владимир Путин не поддерживает. Отсутствие контактов, в частности, с Обамой, не связано с эволюцией взглядов российской стороны на их политику. Обама был президентом США, теперь не президент. Здесь не нужно искать глубокого философского смысла, - сообщил пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Дмитрий Песков также прокомментировал отношения России и США, отметив, что российскую и американскую стороны нельзя назвать партнерами – страны являются скорее оппонентами или визави.

Как писал сайт kp.ru, представитель Кремля отметил также, что российский президент неоднократно проявлял желание нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном.