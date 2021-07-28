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Политика28 июля 2021 14:59

Песков: США остается для России оппонентом

Страны перешли переговорам», «сопровождающимся дальнейшим пикированием», отметил представитель Кремля
Источник:kp.ru
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Песков: США остается для России оппонентом, заявил Песков

Песков: США остается для России оппонентом, заявил Песков

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты остаются для России не партнером, а оппонентом, что вызывает у Москвы сожаление, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Скорее, это наши оппоненты. Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению», – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Владимир Путин неоднократно проявлял желание нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном. Вместе с тем он признал, что страны перешли «от пикирования к переговорам», однако они «сопровождаются дальнейшим пикированием».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что РФ и Соединенные Штаты нуждаются в хороших отношениях друг с другом, и это отвечает интересам народов обоих государств.

Сайт kp.ru писал, почему Россия не может просто разорвать отношения с США.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва будет твердо противостоять давлению со стороны Вашингтона.