Шойгу: США проиграли все что можно в Афганистане Фото: EAST NEWS

Уходя из Афганистана, Соединенные Штаты проиграли всё, что только можно было проиграть, однако по-прежнему пытаются закрепиться в Центральноазиатском регионе. Об этом в среду, 28 июля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

- США, уходя из Афганистана, где они проиграли всё, что только можно было проиграть, но сквозь щели в заборе пытаются наблюдать, что там происходит. Штаты действительно выходят из Афганистана, но одновременно идут переговоры со всеми сопредельными с Афганистаном странами по поводу формирования неких логистических центров, баз для вывода техники оттуда, - отметил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу отметил, что ни для кого не секрет, что эти переговоры «достаточно активны и достаточно назойливы». Министр обороны России сказал также, что в мире «трудно отыскать место с хорошими последствиями, куда пришли США и где они остались надолго».

Как писал сайт kp.ru, ранее Сергей Шойгу заявил, что всплеск активности террористов на территории Афганистана после поспешного вывода из этого государства американских военных требует принятия срочных мер. С российской стороны такая работа уже ведется.