В Ассоциации производителей чая и кофе заверили, что подорожает только премиум-продукция

В Ассоциации производителей чая и кофе объяснили рост цен на товары Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Генеральный директор Ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия объяснил подорожание чая и кофе. Он отметил, что наиболее заметен рост цен в премиум-сегменте. А вот в эконом и средней категории покупатель практически не заметит подорожания.

На стоимость кофе, по словам Чантурия, повлияла прошлогодняя засуха в Бразилии. А в этом году в латиноамериканской стране отмечались заморозки, что негативно сказывается на качестве зерен.

Нельзя не отметить еще один фактор – это сбой логистики из-за пандемии. За счет массового закрытия портов и локдаунов возникли перебои с отгрузками и транспортировкой. В итоге, рынок сам регулирует цены исходя из запасов.

- Средняя стоимость фрахта увеличилась в 3-4 раза. К тому же, вносит свой вклад торговая война между США и Китаем. Скорее всего данный фактор спровоцирует рост отпускных цен на 10-12% - это не сильно драматичный вариант, - подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он полагает, что магазины максимально отложат повышение цен, чтобы не ударить по покупателю. Госрегулирование цен так же не спасет, так как чай и кофе не относятся к продуктам первой необходимости.

Изменится стоимость только премиум-товара, но покупатели этой категории не привыкли смотреть на ценник, а делают ставку на качество.

- Поэтому они даже не обратят внимания на существенное повышение цен, - отметил Чантурия.

Ранее поставщики сообщили о резком подорожании кофе в августе. Отмечалось, что подорожание этого продукта может составить 10-12%.