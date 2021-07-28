Украина ввела обязательную самоизоляцию для пребывающих из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины приняли решение ужесточить правила въезда на территорию страны из-за распространения коронавирусной инфекции для прибывающих из России и Индии и ввели обязательную самоизоляцию. Об этом в среду, 28 июля, сообщил глава украинского министерства здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания правительства страны.

Министр объяснил, что Украина ужесточает правила въезда в страну из-за активного распространения штамма коронавируса «дельта».

- Особому контролю подлежат иностранцы или украинцы, которые не прошли вакцинацию от заболевания и прибыли из Российской Федерации и Индии. Если они провели последние семь суток до пересечения границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации. Изоляция продлится 14 дней без возможности досрочного ее прекращения, - заявил Виктор Ляшко.

Данные ограничения действовать через семь дней после опубликования соответствующего постановления.