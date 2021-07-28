7000 садов под Уфой остались без электричества

Фото: mkset.ru

Дачники СНТ «Шомырт» в Уфимском районе Башкирии остались без электричества из-за долгов.

Mkset.ru сообщает, что всего с проблемой отключения электричества столкнулись владельцы порядка 7000 садов под Уфой. Ситуацию на оперативном совещании правительства прокомментировал и глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона попросил своих помощников разобраться с этой «системной проблемой».

Поставщики электроэнергии из ООО «ЭСКБ» объяснили, что сейчас задолженность СНТ превышает три миллиона рублей. Для того, чтобы избежать отключения электроэнергии, этот долг необходимо оплатить.

В администрации Уфимского района рассказали, что 29 июля представители «Шомырта» отправятся на переговоры с «ЭСКБ» - дачники надеются договориться о графике платежей на 10 месяцев. После этой процедуры электричество в СНТ вернется, но дачникам все также нужно будет погасить долг.