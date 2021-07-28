Вице-президент РСТ поддержал продление продаж путевок с кешбэком до 31 августа

Продажи путевок в рамках программы кешбэка продлили в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин поддержал решение Ростуризма продлить окно продаж путевок в рамках программы туристического кешбэка до 31 августа.

«Это хорошее решение. Потому что кэшбек является одной из наиболее востребованных и эффективных программ и даёт возможность и стимулировать спрос, и получать продукт дешевле на 20% как минимум. То, что были рамки сужены, отсекало значительную часть потребителей, которые не успевали, не могли, не планировали приобрести турпродукт», — цитирует эксперта RT.

Барзыкин добавил, что в программе уже приняли участие более двух миллионов туристов. А чтобы еще больше увеличить этот показатель, эксперт предложил продлить продажи до конца бархатного сезона.

«Можно было бы продлить ещё (действие программы – прим. ред.) на бархатный сезон, потому что и тогда есть целевая группа потребителей... Но то, что продлили (до конца августа – прим. ред.), это тоже уже очень хорошо», — подытожил вице-президент РСТ.

Напомним, срок продажи путевок в рамках программы туристического кешбэка в России продлили на месяц. Теперь приобрести пакетный тур с возможностью частичного возврата средств можно будет до конца августа, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что Ростуризм планирует направить 200 млрд рублей на развитие отельного бизнеса. Так, российские инвесторы смогут получить кредит на льготных условиях, если средства пойдут на строительство или реконструкцию гостиниц, пишет ФАН.