Роспотребнадзор: подтвержденных случаев передачи коронавируса от животных человеку нет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Подтверждённых случаев передачи коронавирусной инфекции от животного человеку до сих пор нет. Об этом в среду, 28 июля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- В настоящее время описанных специалистами и подтвержденных случаев передачи данного заболевания от животных людям не зафиксировано, - отметила главный государственный санитарный врачи страны в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

Анна Попова добавила, что у ученых есть некоторые данные о том, что животные могут заразиться от человека, однако информации о том, что животные заражают людей, нет. Глава Роспотребнадзора призвала россиян заботиться о здоровье домашних животных.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские ученые создали тест-систему для выявления антител к коронавирусу в сыворотках крови животных. Методику уже протестировали на кошках и собаках, а также сельскохозяйственных животных и пушных зверях, например, хорьках, норках и лисах.