Журова назвала вредительством вопрос иностранного журналиста Медведеву на Олимпиаде Фото: REUTERS

Первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала вредительством вопрос иностранного журналиста, который был задан второй ракетке мира Даниилу Медведеву.

Она согласилась с позицией спортсмена, который потребовал выгнать с Олимпиады в Токио представителя чилийской прессы. Именно он задал вопрос о клейме мошенников на наших спортсменах.

- Он молодец, потому что четко ответил. Полезно, что небольшой инструктаж спортсменов был проведен, они знали, что могут быть провокационные вопросы. И про флаг, и про гимн, - комментирует Журова Life.ru.

Депутат назвала правильной реакцию молодого человека, который возмутился подобной постановкой вопроса.

- Какое вы имеете право называть нас обманщиками без аргументов? Он ответил за всех чистых спортсменов здесь, - сказала парламентарий.

Олимпийская чемпионка считает, что данный вопрос не просто провокационный, он содержит реальное обвинение и человек, который его задает, должен быть готов к последствиям.

Она посоветовала задавать подобного толка вопросы Спортивному арбитражному суду и МОК. И выразила надежду, что МОК отреагирует на ситуацию, так как именно комитет решал в каком статусе будет выступать Россия.

- Это не провокация, это вредительство,- резюмировала депутат.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира рейтинга ATP Даниил Медведев после трудовой победы в матче третьего круга с Фабио Фоньини на олимпийском теннисном турнире, отвечая на вопросы журналистов, попросил лишить иностранного журналиста права общения с ним на Играх в Токио.