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Политика28 июля 2021 17:18

Журова назвала вредительством вопрос иностранного журналиста Медведеву на Олимпиаде

Парламентарий поддержала спортсмена, возмутившегося данным поступком
Елена АКИМОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Журова назвала вредительством вопрос иностранного журналиста Медведеву на Олимпиаде

Журова назвала вредительством вопрос иностранного журналиста Медведеву на Олимпиаде

Фото: REUTERS

Первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала вредительством вопрос иностранного журналиста, который был задан второй ракетке мира Даниилу Медведеву.

Она согласилась с позицией спортсмена, который потребовал выгнать с Олимпиады в Токио представителя чилийской прессы. Именно он задал вопрос о клейме мошенников на наших спортсменах.

- Он молодец, потому что четко ответил. Полезно, что небольшой инструктаж спортсменов был проведен, они знали, что могут быть провокационные вопросы. И про флаг, и про гимн, - комментирует Журова Life.ru.

Депутат назвала правильной реакцию молодого человека, который возмутился подобной постановкой вопроса.

- Какое вы имеете право называть нас обманщиками без аргументов? Он ответил за всех чистых спортсменов здесь, - сказала парламентарий.

Олимпийская чемпионка считает, что данный вопрос не просто провокационный, он содержит реальное обвинение и человек, который его задает, должен быть готов к последствиям.

Она посоветовала задавать подобного толка вопросы Спортивному арбитражному суду и МОК. И выразила надежду, что МОК отреагирует на ситуацию, так как именно комитет решал в каком статусе будет выступать Россия.

- Это не провокация, это вредительство,- резюмировала депутат.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира рейтинга ATP Даниил Медведев после трудовой победы в матче третьего круга с Фабио Фоньини на олимпийском теннисном турнире, отвечая на вопросы журналистов, попросил лишить иностранного журналиста права общения с ним на Играх в Токио.