Попова: Локдаун - не самое эффективное средство борьбы с коронавирусом

Попова заявила, что локдаун - не самое эффективное средство борьбы с коронавирусом Фото: Евгения ГУСЕВА

Локдаун нельзя назвать самым эффективным средством борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

«Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство – локдаун», – сказала она.

По словам Поповой, Россия выработала свой алгоритм действий в пандемию коронавируса. Она отметила, что система Роспотребнадзора «уберегает страну от самых-самых крайних эпидемиологических рисков».

В начале июля 2021 Попова заявляла, что сейчас в России нет необходимости в более жестких ограничительных мерах и локдауне из-за коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков предложил ввести в России двухнедельные выходные в связи с распространением коронавируса, обратившись с этой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину.