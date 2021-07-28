Попова: Локдаун - не самое эффективное средство борьбы с коронавирусом

Попова заявила, что локдаун - не самое эффективное средство борьбы с коронавирусом
Фото: Евгения ГУСЕВА
Локдаун нельзя назвать самым эффективным средством борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».
«Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство – локдаун», – сказала она.
По словам Поповой, Россия выработала свой алгоритм действий в пандемию коронавируса. Она отметила, что система Роспотребнадзора «уберегает страну от самых-самых крайних эпидемиологических рисков».
В начале июля 2021 Попова заявляла, что сейчас в России нет необходимости в более жестких ограничительных мерах и локдауне из-за коронавирусной инфекции.
Как писал сайт kp.ru, ранее председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков предложил ввести в России двухнедельные выходные в связи с распространением коронавируса, обратившись с этой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину.