Попова: заболеваемость коронавирусом среди привитых составляет 0,7-0,8% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди привитых от коронавирусной инфекции двумя компонентами вакцины заболевших всего 0,7-0,8 процента. Об этом в среду, 28 июля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

- Оказывается, что среди прошедших полный курс вакцинации заболели коронавирусной инфекцией только 0,7-0,8 процента для каждой вакцины. Если брать после первой прививки, то будут те самые 2,5 процента, - объяснила главный санитарный врач России.

Анна Попова отметила, что прошли полный курс вакцинации к сегодняшнему дню более 21 миллиона жителей государства. Привились обоими компонентами «Спутника V» примерно 20 миллионов россиян, «ЭпиВакКороной» - около одного миллиона человека, а вакциной от центра имени Чумаков «КовиВаком» - 300 тысяч россиян.

Как писал сайт Kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора заявила также, что лоудаун нельзя назвать самым эффективным средством борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией.