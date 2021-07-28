Елена Малышева рассказала о своем отпуске в Южной Каролине

Телеведущая Елена Малышева Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Известная телеведущая Елена Малышева рассказала о своем двухнедельном отпуске в США. Вместе с мужем Малышева побывала в Южной Каролине и призналась, что ей очень понравился юг Америки.

«Юг Америки – это действительно удивительные места. Бывшие хлопковые плантации. Я люблю их за то, что рядом Саванна – родина Скарлетт О’Хара. Это старая, настоящая, провинциальная Америка. Америка, которая трудится каждый день. В которой остались настоящие ценности», - написала телеведущая на своей странице в соцсети.

Елена Малышева добавила, что провинциальная Америка мила ей тем, что люди здесь более скромные и работящие, чем в мегаполисах. Общаться с такими приятно и интересно.

«Здесь живут, не отгораживаясь друг от друга заборами. А ещё здесь по-прежнему читают книги! И в это тоже трудно поверить. Одним словом, я очарована этими местами», - приводит слова телеведущей сайт newizv.ru.