Ростуризм рекомендовал туристам в Анталье не покидать отели из-за пожаров Фото: EAST NEWS

Ростуризм посоветовал российским путешественникам в турецкой Анталье не покидать территорию отелей из-за масштабных пожаров, которые разгорелись недалеко от населенных пунктов провинции. Об этом в среду, 28 июля, говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

Сообщается, что в настоящее время специалисты Ростуризма находятся на связи с генконсульством России в Анталье и туристическими операторами.

- Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от российских туристов пока не поступало. Мы советуем отдыхающим в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, пожары сегодня днем охватили лесные массивы Турции в провинция Анталья. Из-за сильного ветра и огромной площади возгорания пламя распространяется стремительно и уже подобралось к жилым домам. Пострадали по меньшей мере 53 человека. Россией, которые находятся в Турции, на данный момент не обращались в генконсульство с жалобами по поводу пожаров.

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