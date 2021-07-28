Зеленский назначил Сергея Шаптала начальником Генштаба ВС Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский назначил Сергея Шаптала начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны вместо Сергея Корнийчука. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 28 июля. Документ опубликовали на официальном сайте президента.

- Назначить Сергея Александровича Шаптала начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, - говорится в указе украинского лидера. До этого Сергей Шаптала занимал должность командующего войск оперативного командования «Запад» на Донбассе.

Сегодня Владимир Зеленский также уволил Владимира Кравченко с должности командующего объединенных сил и назначил на его место Александра Павлюка.

Как писал сайт kp.ru, вчера президент Украины назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил государства: вместо Руслана Хомчака на данную должности назначили командующего войсками оперативного командования «Север» Валерия Залужного.