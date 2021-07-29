Посольство России призвало США и Украину поддержать борьбу с неонацизмом в ООН

Посольство России в Вашингтоне заявили, что только две страны - США и Украина - выступают против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.

В публикации дипведомства на странице в Twitter говорится, что РФ представляет соответствующий документ на площадке всемирной организации.

- Россия осуждает все формы расовой дискриминации. Мы представляем ежегодную резолюции Генассамблеи ООН "О борьбе с героизацией нацизма, неонацизма". ... Только США и Украина выступают против, - говорится в заявлении посольства.