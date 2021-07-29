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В мире29 июля 2021 5:38

Посольство России призвало США и Украину поддержать борьбу с неонацизмом в ООН

Отмечается, что только две эти страны выступают против ежегодной резолюции Генассамблеи организации
Источник:kp.ru
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Посольство России в Вашингтоне заявили, что только две страны - США и Украина - выступают против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.

В публикации дипведомства на странице в Twitter говорится, что РФ представляет соответствующий документ на площадке всемирной организации.

- Россия осуждает все формы расовой дискриминации. Мы представляем ежегодную резолюции Генассамблеи ООН "О борьбе с героизацией нацизма, неонацизма". ... Только США и Украина выступают против, - говорится в заявлении посольства.