"Грейпфрут, шпинат и орехи": Доктор Мясников рассказал, какие продукты опасны для почек

Доктор Мясников рассказал, какие продукты опасны для почек Фото: Иван ПРОХОРОВ

Российский врач, известный телеведущий, доктор Александр Мясников рассказал о продуктах, которые способны не только приносить пользу организму, но и грозят нанести урон.

По его словам, если человек будет злоупотреблять едой с высоким содержанием животных жиров, например, мясными продуктами, а также поваренной солью и сахаром, то это может способствовать образованию кальциевых камней (камни в почках).

- Грейпфрут, если вы пьете сок из грейпфрута. Прекрасный продукт, но увеличивает склонность к камнеобразованию, как и витамин C в больших дозах, - рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, доктор включил в этот список шпинат, зелень и орехи. Объясняется это тем, что такие продукты содержат оксалаты. В связи с этим, употреблять в пишу перечисленные продукты рекомендовано умеренными порциями.