Врач рассказала, кому нужно ревакцинироваться от коронавируса

Юлия Ткаченко рассказала, кому нужно ревакцинироваться от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, кому нужно пройти повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

- По данным последних исследований, для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови, чем для старых штаммов. А способ повысить концентрацию антител в организме — это как раз бустерная прививка, — цитирует специалиста агентство "Прайм".

Ткаченко добавила, что без ревакцинации шанс заразиться растет. Она сообщила, что ревакцинироваться нужно всем, кто уже делал прививку.

Специалист напомнила, что делать прививку не стоит людям с аллергией на один из составляющих вакцины, гражданам до 18 лет, а также женщинам в период кормления грудью.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова заявила, что пока без регулярных прививок нам не одолеть коронавирус. Забыть о ревакцинации будет можно только тогда, когда появится "вечная" вакцина. Пока иммунитет к коронавирусу сохраняется на 6-8 месяцев. По мнению профессора, есть все шансы добиться более продолжительных показателей.