Три четверти россиян сталкивают с дезинформацией при приеме на работу Фото: Shutterstock

Во время поиска работы большинство россиян сталкивается с обманом. Об этом рассказали три четверти респондентов, которые занимались поиском вакансий.

В России пока нет законодательства, запрещающего давать ложную информацию в рекламе о вакансиях, этим пользуются недобросовестные работодатели. Оби обещают привлекательные условия и заработную плату, но на деле все оказывается не так радужно.

С обманом сталкивались 74% респондентов. При этом несоответствия бывают разные: в 79% случаев лукавят относительно размера заработной платы, в 71% случаев о трудовых обязанностях.

64% респондентов отметили откровенную ложь об условиях труда, а 45% столкнулись с обманом при официальном оформлении выплат.

В 36% случаев работодатели преувеличивали карьерные перспективы, а в 29% лукавили про рабочий график.

10% респондентов не получили обещанного соцпакета, а 5% - обманулись информацией о командировках.

Порой соискатели сталкиваются с тем, что вакансии вовсе не существует. Об этом они узнают уже на собеседовании. 38% респондентов узнают, что данной должности нет уже на собеседовании. При этом, чтобы как-то защититься себя люди пытаются изучать отзывы сотрудников организации. Так делает 21% соискателей.

Такие данные отражены в опросе сервиса «Работа.ру», сообщает газета "Известия".

Самую «черную», ненадежную зарплату и сомнительные условия труда чаще всего предлагают по рабочим специальностям.

Тем временем доходы россиян выросли во втором квартале 2021 года на 6,8%. Рост к первому кварталу текущего года составил 14,6%. Речь идет о средствах, остающихся у населения после вычета обязательных платежей, скорректированных на инфляцию, сообщает телеканал "360".