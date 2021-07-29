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Общество29 июля 2021 9:24

Видео аварии фуры с битумом в Москве опубликовали очевидцы

Вещество разлилось на все полосы МКАДа и вызвало пробку в десять километров
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Фура с битумом перевернулась в Москве

Фура с битумом перевернулась в Москве

Фото: Артем КИЛЬКИН

Фура с битумом перевернулась на МКАДе в Москве в районе съезда на Мичуринский проспект. Об этом сообщил очевидец аварии.

- На 47 км МКАД перевернулась фура, перевозившая битум. Пострадал водитель - его увезли на скорой, также пришлось перекрыть дорогу, битум по всей проезжей части стекает в ливневку, — говорится в сообщении очевидца.

На месте работали сотрудники экстренных служб. Растекшийся по дороге битум убирали при помощи экскаватора. Перед этим его охладили песком.

Из-за растекшегося битума на МКАД образовалась пробка в десять километров. Движение по дороге уже пустили.

Ранее под Иркутском водитель большегруза "Вольво" не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. 59-летний мужчина не пострадал, однако в результате аварии произошел разлив битума. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный лесному массиву.

На 47 км МКАД перевернулась фура, перевозившая битум