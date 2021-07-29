В Центробанке рассказали, как россияне попадают в финансовые пирамиды

В Банке России рассказали, как россияне попадают в финансовые пирамиды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях рассказал, как россияне попадают в финансовые пирамиды.

- В финансовые пирамиды люди часто идут сами. Это может быть и неосознанно – например, человек забивает в поисковиках запрос про доходность и инвестиции, и поэтому потом ему выпадает реклама с именно такими словами. К тому же пирамиды продвигают себя очень активно. Лет пять назад, если вы помните, буквально везде была агрессивная реклама форекс-компаний, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он добавил, что в среднем в одной финансовой пирамиде люди теряют от 30 до 50 миллионов рублей. Лях подчеркнул, что участие медийных персон в рекламной компании не означает надежность проекта.

Ранее Банк России принял решение поднять ключевую ставку до 6,5%. Расширение спроса идет более высокими темпами, чем наращивание производства, что может привести к продолжительной инфляции. Решение Центробанка повысить ключевую ставку направлено на ограничение этого риска.