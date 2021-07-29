Налоговым службам предложили дать право оперативно блокировать активы бизнеса

Минфин и ФНС предложили дать налоговикам право оперативно блокировать активы бизнеса Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство финансов и Федеральная налоговая служба (ФНС) предложили дать налоговикам право оперативно блокировать активы бизнеса за неуплату налогов.

Как пишет газета "Ведомости", меры направлена против предпринимателей, которые после начала налоговой проверки успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться. Признаки возможного ухода от налогов будут определять "по определенному риск-ориентированному подходу".

По информации ФНС, налогоплательщики, по которым проводились проверки, скрыли ликвидные активы не менее чем на 170 миллиардов рублей за два года.

Ранее Минфин РФ разработал специальный законопроект "О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса". Речь идет о проекте, который позволил бы реализовывать конфискованное по решению суда дорогостоящее жилье. В частности, в пояснительной записке к документу говорится, что ведомство предлагает допустить к продаже конфискованное элитное жилье. Однако какие именно жилые помещения будут относиться к этой категории, пока не ясно.