Британцы высмеяли Байдена за слова о "проблемах" Путина

Британцы высмеяли Джо Байдена за слова о "проблемах" Владимира Путина Фото: REUTERS

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена за слова о "проблемах" российского коллеги Владимира Путина.

Ранее Джо Байден заявил, что у Владимира Путина появились "проблемы", что делает его еще опаснее. Также в сообщении отмечается, что Байден говорил о прошедшем саммите с Путиным и о том, что у президента России в распоряжении есть только ядерное оружие и нефть и больше никаких ресурсов.

- Байден шутит, верно? Наша экономика смешна: цены растут, а мигранты прибывают с такой скоростью, что мы не успеваем уследить. Наш девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина. Лучше заниматься своими проблемами, чем беспокоиться о делах других стран, — написал один из читателей.

Также пользователи обратили внимание на долг Соединенных Штатов в 30 триллионов долларов и заявили, что США перестали быть тем производителем стали, автомобилей и электроники, какими были ранее.