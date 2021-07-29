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Политика29 июля 2021 11:13

Депутат Федоров предложил запретить митинги вблизи образовательных учреждений

Политик отметил, что публичные мероприятия могут мешать учебному процессу
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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В России предложили запретить проводить митинги возле учебных заведений

В России предложили запретить проводить митинги возле учебных заведений

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить проводить такие публичные мероприятия, как митинги и демонстрации, вблизи образовательных учреждений. Соответствующий документ он направил на имя генпрокурора России Игоря Краснова.

В своем обращении депутат отметил, что на сегодняшний день уже существует перечень мест, где проводить публичные мероприятия запрещено. Это пограничные зоны, территории возле судов, зданий экстренных службы, опасных промышленных объектов и так далее.

«Прошу Вас оценить целесообразность расширения данного перечня, а именно включение территорий, непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям, в число мест, в которых запрещено проведение публичных акций», — цитирует текст обращения RT.

Политик добавил, что митинги или демонстрации могут мешать учебному процессу, а массовые скопления людей – представлять физическую угрозу для малолетних, передает Москва 24.

Напомним, ранее Евгений Федоров выступил с еще одной инициативой. Депутат предложил ограничить причастных к экстремизму лиц в праве жертвовать средства в избирательные фонды, передает телеканал «360».