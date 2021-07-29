Опрос: четверть россиян хотели бы переехать в другой город

Опрос показал, что четверть россиян хотели бы переехать в другой город Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25% жителей России хотели бы переехать в другой город страны на постоянное место жительства. Об этом гласят итоги исследования ВЦИОМ.

- Большинство наших соотечественников (72%) не хотели бы переезжать в другой населенный пункт России на постоянное место жительства, каждый четвертый (25%) скорее хотел бы. Чаще других хотели бы переехать молодые люди (32-44%), жители городов от 500 (тыс.) до 950 тыс. (36%) и городов от 100 (тыс.) до 500 тыс. (33%), — гласит текст исследования.

Также сообщается, что самыми популярными городами для переезда оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

В мае 2021 года россияне назвали города страны, куда они хотели бы переехать из своих регионов. Самыми желанными для проживания оказались Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. За последние 12 месяцев спрос на жилье в столице вырос на 36%, в Петербурге – на 31%, в Тюмени – на 20%. Кроме того, наши сограждане стали чаще выбирать для переезда Краснодар, где спрос на квартиры вырос в 2,3 раза, Сочи (рост спроса на жилье в 2,1 раза, Анапу (ровно в два раза), Екатеринбург (в 1,8 раза) и Калининград (в 1,4 раза).