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Общество29 июля 2021 11:30

МВД РФ: Водителей пока не штрафуют по камерам за движение с выключенными фарами

Ранее сообщалось, что дорожные камеры начнут фиксировать езду без ходовых огней и ближнего света
Абдулла ШАКИРОВ
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Водителей пока не штрафуют по камерам за движение с выключенными фарами

Водителей пока не штрафуют по камерам за движение с выключенными фарами

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российских водителей пока не штрафуют за езду без ходовых огней или ближнего света фар, рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

Как сообщили в ведомстве ТАСС, правоприменительная практика по материалам, полученным при помощи технических средств видеофиксации нарушений, не осуществляется.

Как писал сайт kp.ru, ранее появилась информация, что осенью 2021 года дорожные камеры на российских дорогах начнут фиксировать новое нарушение правил дорожного движения— езду без ходовых огней и ближнего света фар.

Разработанная компанией «Астролаб» технология позволит распознавать нарушения с помощью нейросети. Новинка появится в 12 регионах страны, в том числе Москве, Крыму, Твери, Иркутске, Красноярске, Омске и Ульяновске.

Сайт kp.ru разбирался, действительно ли камеры начнут с сентября штрафовать за выключенные фары.