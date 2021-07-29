В России 29 июля 2021 выявлено 23 270 случаев заболевания коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в России выявлено 23 270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 6 218 502 пациента, передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве, где заразились 3356 человек. На втором месте по числу заболеваний Санкт-Петербурга – там за сутки инфицировались 1925 человек. Третье место у Московской области – 1325 новых пациентов.

За сутки от коронавируса выздоровели 20 834 россиянина. Количество выздоровевших достигло 5 568 363 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки в России от инфекции скончались 799 пациентов. За весь период пандемии в стране жертвами коронавируса стали 156 977 человек.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что локдаун – не самое эффективное средство борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что справиться с распространением коронавируса в стране не получается из-за невысоких темпов вакцинации.