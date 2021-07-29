Океанолог: цунами с берегов Аляски дойдет до России Фото: REUTERS

Главный научный сотрудник института океанологии РАН Александр Рабинович предупредил россиян об угрозе цунами. Стихия образовалась в следствии подземных толчков у берегов Аляски. Ощутить на себе последствия непогоды могут жители регионов, выходящих к Тихому океану. Это прибрежные районы Камчатки и Курильских островов.

Землетрясение на Аляске было достаточно сильным – 8,1 балл, в итоге сформировались высокие волны, которые движутся в сторону России. Но достигнув берегов РФ они, скорее всего, растеряют свою разрушительную силу.

Куда большая опасность подстерегает жителей Гавайских островов и Японии, так как волна в основном идет на юго-запад от очага.

- Для наших берегов эти землетрясения не самые опасные, — сообщил «Ридусу» океанолог.

Тем не менее, не стоит списывать угрозу со счетов. Многое будет зависеть от того, каков был механизм движения плит.

- Если землетрясение с вертикальной подвижкой, они вызывают сильные цунами. Если подвижка горизонтальная, то значительного цунами не наблюдается, — сказал эксперт.