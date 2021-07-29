Захарова высмеяла Тихановскую из-за "печенек" Байдена

Мария Захарова высмеяла Светлану Тихановскую из-за "печенек" Джо Байдена Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую, которой Джо Байден подарил "печеньки".

- Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей "печенек из Белого дома". Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может, — написала Захарова у себя в Telegram.

Также она процитировала советского детского писателя Аркадия Гайдара: "Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется". Кроме того, Захарова сравнила "печеньки" с файлами cookies, которые дают доступ к данным пользователя интернета и позволяют управлять ими.

Напомним, 28 июля президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что встретился с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской в Вашингтоне. Американский лидер отметил, что США поддерживают народ Белоруссии в "стремлении к демократии и правам человека". Он добавил, что встреча с Тихановской была честью для него.