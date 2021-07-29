В России зафиксировали 799 смертей от коронавируса за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 799 летальных исходов от COVID-19.

Аналогичные показатели были выявлены 16 и 24 июля 2021 года. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 156 977 россиян.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявлено 23 270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 6 218 502 пациента. За сутки от коронавируса выздоровели 20 834 россиянина. Количество выздоровевших достигло 5 568 363 человек.

Ранее руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, кому нужно пройти повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она сообщила, что ревакцинироваться нужно всем, кто уже делал прививку. Специалист напомнила, что делать прививку не стоит людям с аллергией на один из составляющих вакцины, гражданам до 18 лет, а также женщинам в период кормления грудью.