Песков: события в Афганистане вызывают глубокую озабоченность

Дмитрий Песков заявил, что события в Афганистане являются предметом глубокой озабоченности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что события в Афганистане являются предметом глубокой озабоченности Москвы.

- Происходящее в Афганистане является предметом нашей глубокой озабоченности. Мы готовы быть вместе с нашими партнерами на фоне той угрозы, которую могут представлять из себя события в Афганистане, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Также он ответил отрицательно на вопрос о том, принимал ли президент России Владимир Путин решение об отправке дополнительных сил к границам Афганистана.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что миссия Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане провалилась, и ситуация в республике резко деградирует, выходя из-под контроля властей. Шойгу отметил, что договоренности межу Вашингтоном и движением "Талибан"* не выполняются, на что указывает массовая миграция афганцев на территорию Таджикистана и Узбекистана.

*Запрещенная в России террористическая организация