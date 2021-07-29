Володин рассказал, какие законы вступят в силу в августе 2021 года

В Государственной думе рассказали, какие законы вступят в силу в августе 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал перечень законов, которые вступят в силу в августе 2021 года.

Так, россияне смогут получать "спортивный" налоговый вычет, однако сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не может превышать 120 тысяч рублей в год. Мера будет распространяться как на взрослых, так и на детей.

Участники программы "Дальневосточный гектар", которые успешно освоили полученную землю, смогут получить дополнительный участок.

Региональные власти смогут сами определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды.

Также россиян освободят от обязанности предоставлять документ о прохождении техосмотра при заключении договора ОСАГО.

Люди без гражданства, которые проживают на территории России, будут получать удостоверения личности на десять лет.

В августе вступает в силу закон о запрете звуковой рекламы с использованием колонок и прочей техники.

Ранее Минфин РФ разработал специальный законопроект "О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса". Речь идет о проекте, который позволил бы реализовывать конфискованное по решению суда дорогостоящее жилье. В частности, в пояснительной записке к документу говорится, что ведомство предлагает допустить к продаже конфискованное элитное жилье. Однако какие именно жилые помещения будут относиться к этой категории, пока не ясно.