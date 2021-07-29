Глава Приамурья Василий Орлов: «В этом году Тында получит 370 миллионов рублей на восстановление дорожной сети»

В Тынде к 50-летию БАМа обновят главную городскую магистраль – улицу Красной Пресни. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тынде к 50-летию БАМа обновят главную городскую магистраль – улицу Красной Пресни. Средства для ремонта центральной артерии города, официально носящего статус столицы Байкал-Амурской магистрали, выделило Правительство РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить на эти цели 250 миллионов рублей. С 1984 года на Красной Пресне проводился только ямочный ремонт, дорожное полотно и тротуары обветшали. По словам мэра Тынды Марины Михайловой, реконструкция центральной улицы очень важна для города и его жителей. Городские власти уже заключили контракт на дорожные работы, на улице начались подготовительные и демонтажные работы. Реконструкция продлится два года: за это время здесь заменят асфальтобетонное покрытие, уложат новые тротуары, модернизируют освещение, отремонтируют водоотводные канавы, а также благоустроят окружающие территории. Кроме того, Тында получила дополнительные средства из областного бюджета на ремонт дорог. Регион выделил 120 миллионов рублей на реконструкцию дорожного покрытия и тротуаров на нескольких улицах. - Правительство области с 2019 года проводит работу по привлечению федерального финансированию на ремонт дорог города. В планах к 50-летию БАМа капитально отремонтировать еще несколько улиц северной столицы Приамурья, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. - В общей сложности в 2021 году город получит 370 миллионов рублей на восстановление дорожной сети — это в восемь раз больше, чем в 2020-м. Напомним, полувековой юбилей Байкало-Амурской магистрали будет отмечаться в 2024 году. К этой дате планируется завершить модернизацию БАМа и Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиба), заменить устаревшую инфраструктуру этих магистралей и расширить узкие участки, чтобы использовать российские дороги для поставок сырья в Китай и встречных контейнерных перевозок. До 2024 года на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на модернизацию БАМа и Транссиба, Правительство РФ планирует выделить 780 млрд руб.