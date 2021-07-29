Ученые заявили, что у пожилых после коронавируса появляется больше антител, чем у молодых Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пожилые люди, перенесшие коронавирус, обладают большим количеством антител, чем переболевшие COVID-19 молодые, заявили в лабораторной службе «Хеликс».

В возрастной категории 60-70 лет среднее количество антител IgG в два раза превышает их число у людей в возрасте 20-30-лет. Тяжесть заболевания также влияет на количество антител: в возрастной группе старше 50 лет их уровень был выше при тяжелом течении коронавируса, передает ТАСС.

По наблюдениям ученых, показатель антител также зависит от половой принадлежности. У мужчин максимальный иммунитет формируется через 45 суток после заболевания и начинает падать после 60 суток. У женщин количество антител растет в течение 60-180 суток.

Исследование проводилось среди 1,5 тысяч человек в возрасте 18-69 лет. Все они перенесли COVID-19 бессимптомно, в легкой или тяжелой форме.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ученые пока не установили уровень антител, гарантирующий защиту от коронавируса.