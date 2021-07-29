59% кадровиков отказывают соискателям из-за их внешнего вида Фото: Shutterstock

Вопрос внешнего вида соискателя так же важен, как его профессиональные навыки. Часто бывают ситуации, когда кадровики отказывают потенциальному кандидату, если тот выглядит несоответствующим образом. При этом работники считают внешний вид менее важным, чем кадровики.

62% опрошенных HR-менеджеров подтвердили, что для них внешность соискателя "скорее важна". В 20% случае "очень важна". При этом только 60% сотрудников придают этому вопросу большое значение.

Сразу 59% кадровиков периодически отказывают соискателям неподходящей внешности даже в том случае, если человек обладает необходимой квалификацией.

У каждого четвертого работодателя такие ситуации происходили один-два раза. А у каждого третьего "несколько раз", пишет Life.ru.

Только 5% регулярно практикуют подобные решения и отказывают соискателям из-за неприглядного внешнего вида.

Стоит отметить, что взгляды работодателя и соискателя на ситуацию расходятся. Если кадровики готовы отказывать в 59% случаев, то соискатели уверены, что им отказывают только в 14%.

Чаще всего отказывают в трудоустройстве из-за лишнего веса. Работодатель считает, что это признак лени, низкой работоспособности и отсутствия самоконтроля. В итоге 32% кадровиков не принимают на работу полных сотрудников.

Потенциальные соискатели уверены, что из-за веса им отказывают только в 6% случаев.

Такие данные были озвучены по итогам исследования, проведённого цифровым медицинским сервисом "Доктор рядом" и рекрутинговой платформой hh.ru.