Песков: Россия сотрудничает с Ереваном и Баку по реализации трехсторонних договоренностей

Россия сотрудничает с Ереваном и Баку по реализации трехсторонних договоренностей, сообщил Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль продолжает переговоры с Баку и Ереваном по обеспечению трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении погранпостов РФ вдоль армяно-азербайджанской границы.

Как отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами, Москва приложила немало усилий для восстановления режима прекращения огня в регионе после того, как ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась.

«Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей», – сообщил Песков.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило об обстреле армянских позиций Вооруженными силам Азербайджана на участке границы в Гегаркуникской области. Ответными действиями армянские ВС заставили противника прекратить огонь. По состоянию на 7:00 по местному времени стрельбы нет. Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию.

Как писал сайт kp.ru, Пашинян предложил разместить наблюдателей ОДКБ вдоль армянско-азербайджанской границы.