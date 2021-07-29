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Политика29 июля 2021 13:59

Песков: Россия сотрудничает с Ереваном и Баку по реализации трехсторонних договоренностей

Москва приложила немало усилий для восстановления перемирия в регионе, отметил представитель Кремля
Абдулла ШАКИРОВ
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Россия сотрудничает с Ереваном и Баку по реализации трехсторонних договоренностей, сообщил Песков

Россия сотрудничает с Ереваном и Баку по реализации трехсторонних договоренностей, сообщил Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль продолжает переговоры с Баку и Ереваном по обеспечению трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении погранпостов РФ вдоль армяно-азербайджанской границы.

Как отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами, Москва приложила немало усилий для восстановления режима прекращения огня в регионе после того, как ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась.

«Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей», – сообщил Песков.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило об обстреле армянских позиций Вооруженными силам Азербайджана на участке границы в Гегаркуникской области. Ответными действиями армянские ВС заставили противника прекратить огонь. По состоянию на 7:00 по местному времени стрельбы нет. Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию.

Как писал сайт kp.ru, Пашинян предложил разместить наблюдателей ОДКБ вдоль армянско-азербайджанской границы.