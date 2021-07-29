Авиакомпания «Россия» готова к полетам на курорты Египта с 9 августа 2021 Фото: Алина НИЗАМОВА

Авиакомпания «Россия» первой в РФ получила разрешение на полеты на египетские курорты, рассказал представитель перевозчика.

«Россия» готова приступить к полетам с 9 августа 2021. Авиакомпания планирует осуществлять рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, передает РИА Новости.

Накануне допуск на полеты в Египет запросили у Росавиации девять российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа», «Россия2, «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер» и «Роял Флайт».

Как ранее писал kp.ru, Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю на каждом из маршрутов.

Также стало известно, что 27 июля 2021 российские специалисты в составе специально сформированной делегации посетили аэропорты Египта для мониторинга готовности воздушных гаваней к приему туристов.