Генпрокуратура обжалует приговор международного арбитража о взыскании 2,6 млрд долларов в пользу "ЮКОС Кэпитал" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Генеральная прокуратура России обжалует приговор международного арбитража в Гааге о компенсации в размере 2,6 миллиардов долларов компании бывшей структуре группы ЮКОС, компании Yukos Capital Sarl.

В ведомстве сообщили, что один из арбитров, профессор Брижит Стерн, признала, что арбитраж не обладал юрисдикцией на рассмотрение требований "ЮКОС Кэпитал" к России по двум причинам: противоречие российскому праву временного применения арбитражной оговорки и отсутствие реальных инвестиций в российскую экономику со стороны "ЮКОС Кэпитал". Также она выступила против какой-либо компенсации, так как это приведет к неосновательному обогащению компании за счет России.

- Тем не менее, трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации 2,6 млрд долларов США плюс проценты и арбитражные издержки. В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура Российской Федерации в обязательном порядке обжалует данное решение, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее Международный арбитраж в Гааге присудил компенсацию в $5 млрд бывшей структуре группы ЮКОС, компании Yukos Capital Sarl, включая проценты и судебные издержки, по спору с Россией. Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах, говорится в решении суда.