Российская говядина заполонила Китай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия стала в 2021 году одним из крупнейших поставщиков говядины в Китай. В первом квартале КНР приобрел 3,7 тысячи тонн российского мяса, что превышает в 20 раз показатели прошлого года, сообщили в Центре отраслевой экспертизы (ЦЭО) Россельхозбанка.

В общем объеме российского экспорта мяса крупного рогатого скота Китай занимает более 55%. Интерес к импортной говядине связан с сокращением внутреннего производства, вызванным африканской чумой, передает РИА Новости.

Российская говядина заняла китайский рынок из-за проблем у других поставщиков, таких как Австралия, где приостановили работу семь мясных заводов, и Аргентина, вынужденной сдерживать цены внутри страны и вследствие этого сократившей поставки на 50%.

В ЦЭО Россельхозбанка отмечают, что российский продукт вышел в лидеры на китайском рынке в том числе из-за конкурентоспособной цены. В свою очередь главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман полагает, что спрос на импортную говядину сохранится у КНР в течение минимум пяти лет.

Кроме Китая, российские производители поставляют говядину на рынки Гонконга, Узбекистана, Саудовской Аравии, а также осваивают ОАЭ и Катар. Увеличение экспорта говядины будет способствовать росту производства и инвестиций в отрасль, подчеркнули в РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Как писал сайт kp.ru, потребление говядины в России в 2020 году упал до минимального показателя за десять лет.