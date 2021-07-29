Посла Молдавии в России отозвали для консультаций после обвинений в домогательстве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавского посла в России Владимира Головатюка вызвали в Кишинев для консультаций, которые касаются работы дипломатического представительства. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел и европейской интеграции страны Даниэл Водэ.

- Министерство иностранных дел приняло решение отозвать в Кишинев посла Владимира Головатюка на неопределенный срок для консультаций и оценки деятельности представительства. Консультации также касаются аспектов работы дипломата, - сообщил он в интервью агентству ТАСС.

Даниэл Водэ подчеркнул, что отзыв посла Молдавии в России не касается отношений между двумя государствами. Сам посол отказался комментировать происходящее.

Владимир Головатюк был назначен на должность посла в минувшем 2020 году указом бывшего президента государства Игоря Додона. Накануне стало известно, что посол Молдавии в РФ обвиняется в сексуальных домогательствах. Его предшественник на должности посла Андрей Негуца был отозван на фоне скандала вокруг попытки контрабанды партии анаболиков.