ЦОДД не собирается штрафовать водителей за выключенные фары

Водителей Москвы не будут штрафовать за выключенные фары Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) не планирует штрафовать водителей за выключенные фары. Специалисты Центра отметили, что в настоящее время камер, фиксирующих такое нарушение, в Москве не установлено.

«В Москве нет камер, фиксирующих данное нарушение ПДД, и их установка на улицах города в ближайшей перспективе не планируется», — цитирует сообщение пресс-службы ЦОДД «Газета.ru».

Напомним, ранее сообщалось, что осенью в некоторых регионах России появятся камеры видеофиксации, отслеживающие еще одно нарушение ПДД - езду без ходовых огней и ближнего света фар. Нововведение появится в 12 регионах, к примеру, в Крыму, Твери, Иркутске, Красноярске, Омске и Ульяновске, а также в Москве.

При этом генеральный директор компании, разработавшей камеры с новой опцией, заявил, что новинка станет доступна уже через несколько месяцев, однако, когда ее начнут применять, решать каждый регион будет самостоятельно.