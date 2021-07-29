Генконсульство РФ выясняет ситуацию с российскими туристами в Мармарисе, где бушуют лесные пожары Фото: EAST NEWS

Генеральное консульство России в турецкой провинции Анталья выясняет ситуацию с российскими туристами в городе Мармарисе, который охвачен лесными пожарами.

Пока информации о жертвах или пострадавших среди россиян в дипломатическую миссию не поступало, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, из отелей в Мармарисе в связи с масштабными лесными пожарами началась эвакуация отдыхающих. Огонь подобрался вплотную к туристическому району. В настоящее время в тушении лесного пожара в районе Мармариса участвуют пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин.

Напомним, крупные лесные пожары произошли в Анталье накануне. В настоящее время известно о трех погибших, минимум 53 человека пострадали. Пожарные до сих пор борются с четырьмя очагами возгорания в районе города Аксеки и курортного города Манавгат.